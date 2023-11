Empoli, preso a bottigliate e rapinato da due uomini alla stazione

Empoli, 27 novembre 2023 - Prima lo aggrediscono e poi gli portano via il portafogli. Per questo i militari, nella notte tra domenica e lunedì, hanno arrestato un 27enne marocchino, regolare sul territorio nazionale e residente nell'Empolese - Valdelsa, per rapina in concorso e lesioni personali aggravate. Sono in corso le indagini per risalire al suo complice.

Secondo quanto ricostruito, domenica sera alcuni cittadini hanno segnalato ai carabinieri la presenza, nella zona della stazione ferroviaria empolese, di un cittadino extracomunitario in evidenti difficoltà e nel mezzo alla strada. Sul posto si sono precipitati i militari e i sanitari del 118. L'uomo, un 40enne pakistano regolare sul territorio nazionale e residente a Livorno, ha raccontato di essere stato aggredito da due magrebini che poco prima lo avrebbero colpito più volte alla testa con delle bottigliate e poi rapinato del portafogli dove all'interno erano custoditi 500 euro.

Il 40enne, trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli, è stato medicato e, in via precauzionale, ricoverato in osservazione a causa dei colpi ricevuti alla testa. I militari, iniziate subito le indagini, attraverso alcune testimonianze e le immagini dei sistemi di videosorveglianza, alcune ore dopo hanno fermato e controllato uno dei due aggressori.

L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Sollicciano. La refurtiva non è stata recuperata e sono in corso ulteriori indagini per identificarne il complice.