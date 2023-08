Sesa raddoppia il fatturato in 4 anni. Quarantamila clienti fra Italia ed Europa

Empoli, 29 agosto 2023 – Sesa, Il gruppo del settore informatico che ha sede a Empoli, compie quest’anno i 50 anni di vita (e tra l’altro i 10 dalla quotazione in Borsa) e presenta il bilancio integrato, o sociale, 2023. Se di questo tipo di conti si tratta, un ruolo importante lo hanno sicuramente i dipendenti. Quindi arriva a proposito l’annuncio dell’amministratore delegato Alessandro Fabbroni sulle assunzioni nell’anno, giunte a quota 760, che contribuiscono al totale, 4.750 dipendenti secondo i dati di bilancio: un balzo rispetto a 4 anni fa, quando erano 2.800. In questo quadro il presidente, e fondatore, Paolo Castellacci, tiene a sottolineare che la società ha sempre guardato con grande attenzione ai dipendenti. "Ci siamo fatti un punto di orgoglio di tenere unite le persone in azienda".

In Sesa hanno anche guardato alla fidelizzazione dei clienti, che sono 40.000, il 10% dei quali in Europa. Il resto in Italia. E anche il dato dei ricavi è eloquente in proposito: quasi tre miliardi di euro di fatturato, dato raddoppiato rispetto a quello di quattro anni fa. Andando più nello specifico del bilancio sociale, l’ad Fabbroni, dopo aver ricordato gli oltre 238 milioni di euro andati alle risorse umane, i lavoratori, sottolinea che l’azienda paga più del 99% delle imposte in Italia e il resto in Germania, dove qualche tempo fa ha effettuato delle acquisizioni. La remunerazione degli azionisti è stata di poco più di 15 milioni, perché l’impresa ha scelto di spingere sul pedale degli investimenti. La società ha un’altissima percentuale di assunzioni a tempo indeterminato e una storica presenza di donne.

"Non sono ancora nel numero che ci piacerebbe avere – dicono i due dirigenti -, perché il personale femminile è bravo. Ma non sono molte le ragazze che all’università scelgono le facoltà scientifiche", quelle più importanti per un gruppo che opera nell’informatica. "Per contro, abbiamo un esempio opposto: una società romena che abbiamo acquisito da qualche tempo in cui i 120 addetti sono tutte donne".

L’altro capitolo importante del bilancio integrato è naturalmente il welfare aziendale, che per Sesa non è una scoperta recente. Sono ormai anni che è stato aperto l’asilo nido aziendale, a cui presto si aggiungerà anche un doposcuola. In questo caso stanno per iniziare i lavori per la ristrutturazione dell’edificio acquistato dall’azienda di via Piovola. Del quadro fanno parte anche sempreverdi come le borse di studio per i libri scolastici e il sostegno ai centri estivi, tanto per citarne alcuni. C’è poi un’altra opportunità che ha suscitato molto interesse: i programmi di microcredito. Se un dipendente ha necessità di fondi per un intervento in casa, ad esempio a causa di una qualche emergenza, c’è una convenzione bancaria con il Credit Agricole a cui si può attingere per importi fino a 25.000 euro, con tassi più bassi di 4-5 punti rispetto a quelli di mercato.