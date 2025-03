Se l’astrologia entra in azienda: “L’obiettivo? Dare serenità ai dipendenti”

Certaldo (Firenze), 23 marzo 2025 – Professione, “primo astrologo aziendale d’Italia”. E Sebach non ci ha pensato due volte ad inserirlo nel nuovo piano welfare destinato ai suoi 90 dipendenti. Tra i benefit di cui i lavoratori dell’azienda di Certaldo (Firenze), leader nel noleggio di wc chimici, possono godere quest’anno, non solo corsi di yoga e padel. Spunta un inedito. La consultazione gratuita e personalizzata con Francesco Gagliano, in arte “Il Principe Astrologo”.

A chi si deve, lo pseudonimo? “Un omaggio a mia madre. Quando 30 anni fa ho iniziato con i primi oroscopi in radio, ho avuto difficoltà a trovare un nome d’arte che suonasse bene. Mia madre mi disse: ‘Tu sei il mio principe, chiamati così’. Si può dire di no alla mamma?”

E’ la sua prima volta come astrologo aziendale?

“Ho collaborato con riviste, blog, tv. Ma mai con azienda, prima d’ora. E’ un’assoluta novità nel panorama lavorativo italiano”.

L’astrologia può migliorare la qualità della vita dei lavoratori?

“E’ un momento di svago e leggerezza. Un’ora di gioco, questo è l’oroscopo. Chi di noi non ci ha mai buttato un occhio, almeno una volta? Della serie, non è vero ma ci credo”.

Come funzionano gli incontri?

“Faccio l’oroscopo nel mese del compleanno al dipendente: mi contatta, mi comunica i dati che servono per realizzare il tema natale (ora, data e luogo di nascita), e fissiamo durante il suo orario di lavoro un appuntamento”.

Come sta andando?

“Ci sono interesse e curiosità. L’obiettivo è dare serenità d’animo alla persona. Fornire qualche indicazione per poter stare meglio con se stessi, nell’ambiente lavorativo, con le persone intorno”.

La prima domanda?

“Chiedo se si sa qualcosa dell’astrologia. Il più delle volte, risposta negativa. Allora cominciamo a parlare, fornisco l’interpretazione della persona. Che, alla fine del colloquio, ti guarda con gli occhioni stupiti come a dire: è vero, sono proprio così!“

Cosa chiedono i suoi clienti alle stelle?

“La distinzione uomo/donna è d’obbligo. Le domande variano anche in base all’età. La richiesta di serenità mette d’accordo tutti. L’amore per le donne torna sempre: Mi innamorerò? Metterò su famiglia? Mi potrò fidare?”.

E l’uomo invece…

“Va sul concreto. Vuol sapere se avrà successo sul lavoro, se otterrà aumenti o se la squadra del cuore vincerà lo scudetto. Da una parte il romanticismo, dall’altra l’ambizione”.

Essendo un regalo di compleanno, darà solo buone notizie…

“Sbagliato. La vita è fatta di momenti più o meno complicati, interpretiamo il momento. Quando è bene agire, quando è meglio stare fermi e non eccedere”.

E questo che momento è?

“Giove è in Gemelli, un allineamento che fa metter su chili almeno a qualche segno”.

Nella previsione 2025, c’è spazio per la risata insomma...

“Facciamo una carrellata di aspetti astrologici che si possono alternare nell’arco dell’anno: tensione, passione, estro, energia. Sempre con leggerezza”.

Dispensa consigli anche sui giorni più o meno fortunati?

“Il calcolo del punto di fortuna?Si. Possiamo valutare dove e quando c’è margine di crescita economica. Ma non si fa mai riferimento alla mansione o alla posizione aziendale. L’azienda resta fuori dai giochi”.