Coppa Italia, in semifinale a Empoli un po’ di Fucecchio: le Ryal ai piedi del quarto uomo

Fucecchio, 31 marzo 2025 – Famiglia, storia e tradizione. Sono questi i pilastri su cui si fonda l’identità di Ryal, storica azienda di scarpe di Fucecchio che, da oltre 80 anni, rappresenta un punto di riferimento per arbitri e guardalinee di tutto il mondo. Con lungimiranza e passione, Ryal è stato il primo brand a creare una linea di scarpe dedicata esclusivamente agli arbitri, colmando un vuoto nel mondo sportivo e affermandosi come marchio d’eccellenza.

Oggi, Ryal continua a scrivere la sua storia, raggiungendo traguardi sempre più prestigiosi. Un pezzo di Fucecchio sarà infatti presente nella semifinale d’andata di Coppa Italia tra Empoli e Bologna, un evento storico per tutta la comunità empolese.

In quell’occasione, il quarto uomo designato, Daniele Doveri, calzerà proprio le scarpe Ryal, portando sul campo il frutto di un’arte artigianale tramandata da generazioni. Un intreccio affascinante di destini avvolge la famiglia Moriani, fondatrice del marchio.

Giulio Moriani, nonno dell’attuale generazione alla guida dell’azienda, vestì la maglia dell’Empoli giocando al fianco di Carlo Castellani. Oggi, il cerchio si chiude in modo simbolico: le scarpe prodotte dall’azienda fondata da Giulio saranno protagoniste proprio nello stadio che porta il nome del suo compagno di squadra e simbolo di una città intera.

“Per mio padre e per me è un’emozione indescrivibile – racconta Alberto Moriani, figlio di Marco –. Nato nelle ‘scatole’, sono la quarta generazione e anche io sono sommerso da una grande emozione. Sapere che nel luogo in cui il mio bisnonno ha giocato ci saranno le nostre scarpe in un evento così importante è un grande onore”. Ryal non è solo un marchio, ma una storia di passione, artigianalità e legami profondi con il territorio. E con ogni nuova sfida, continua a scrivere pagine indimenticabili nel mondo dello sport.