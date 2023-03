Mille metri quadrati su cui investire: nuove attività aprono al centro Coop

Persone al centro commerciale (foto d’archivio)

Empoli, 6 marzo 2023 – Il centro commerciale di via Sanzio si ingrandisce, ma questa scelta non comporterà la cementificazione di neppure un metro quadrato di terreno in più. Non è che i dirigenti di Unicoop Firenze, la proprietà dell’immobile disegnato a suo tempo dall’architetto Natalini, siano dotati della bacchetta magica di Mago Merlino, o, con un paragone letterario più recente, di Harry Potter: semplicemente per ‘allargare’ uno dei due templi dei consumi di Em poli, l’altro è il ‘giro’, si userà uno spazio già esistente, inutilizzato dai tempi dell’apertura, nel lontano ottobre 2007, quasi 16 anni fa. Per chiarezza va detto che non c’erano stati errori nella pianificazione: in quella parte, a sinistra guardando l’entrata che porta al supermercato Coop, contraddistinta da una rampa d’accesso, doveva andare un’attività produttiva (altre opzioni erano impossibili, per legge), e c’erano anche dei contatti, ma poi le cose non andarono a buon fine. E siccome si parla di circa mille metri quadrati, non è stato facile trovare un sostituto. In via Santa Reparata , sede fiorentina di Unicoop, si sono dati da fare per capire se si poteva passare quell’area a commerciale, per cui non sarebbero mancati gli interessati. Me le norme...