Zucchini porta il vernacolo sul palco

EMPOLI

Teatro e solidarietà di nuovo a braccetto presso la Salta Teatro Il Momento di Empoli, dove stasera alle 21 l’associazione culturale di Prato I Talenti Inesistenti porterà in scena ’Vacanze Forzate’, commedia in tre atti brillantissimi in vernacolo fiorentino di Antonella Zucchini. La storia è ambientata a Viareggio negli anni Sessanta, dove mai persone tanto diverse fra di loro si erano ritrovate a dover trascorrere le loro vacanze nello stesso elegante villino. Per un disguido dell’agenzia, infatti, si trovano a dover condividere la stessa abitazione due famiglie: una di ricchi ortolani e una di nobili decaduti. Fra persone così diverse, in un ambiente dove l’apparire domina l’essere, non possono che nascere accesi parapiglia e drastiche spartizioni del territorio, ma, in queste ’Vacanze forzate’, alla fine non tutto il male vien per nuocere. Con questa interpretazione la compagnia ha vinto il premio del pubblico al secondo festival ’Amatoriale Fabbretti’ di Prato.

Lo spettacolo è stato organizzato dall’associazione onlus Gli Amici di Nik, nata per sensibilizzare alla diversità e alla solidarietà e impegnata in progetti in Guinea Bissau a sostengo dei bambini nati da madri sieropositive. Il ricavato di questa serata sarà devoluto interamente al progetto ’La casa nell’isola che non c’è’ a cura di Missioni Francescane Toscana.