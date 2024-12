Zona Gavonchi. Riqualificazione degli impianti

Il 2025? Sotto il profilo sportivo, dovrà essere l’anno della riqualificazione della zona sportiva ’Gavonchi’ attraverso della realizzazione di nuovi spogliatoi, illuminazione a Led e zona ristoro. E proprio pochi giorni fa, il Comune di Cerreto Guidi ha affidato l’incarico per la progettazione di fattibilità e progettazione esecutiva per le opere di manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo sportivo dedicato ad Alessandro Palatresi. Sono gli ultimi sviluppi in ordine cronologico di un percorso che aveva tra le proprie tappe proprio l’inaugurazione del campo sintetico, avvenuta ormai un paio d’anni fa alla presenza del governatore della Regione Toscana Eugenio Giani (e che era partito dal contributo di 193.500 euro da parte della Regione al Comune di Cerreto Guidi per il sostegno alla realizzazione della nuova palazzina degli spogliatoi, come si ricorda). L’operazione che dovrà culminare con la piena fruibilità dei nuovi locali è stata peraltro inserita anche nel Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 per quanto riguarda le prime due annualità: sotto questo aspetto, l’intenzione è quello di arrivare a concludere l’iter burocratico nel corso del prossimo anno, in modo tale da realizzare e chiudere effettivamente i lavori nel corso del 2026. Lasciando così un campo sportivo rinnovato a disposizione delle società sportive e del pubblico.

G.F.