Zia Caterina e il suo taxi colorano la lezione all’istituto Gonnelli

Anche quest’anno all’istituto comprensivo "Gonnelli" è tornata Zia Caterina. A bordo del suo Taxi Milano25 è venuta accompagnata da Geia Laconi, autrice del libro “Figlia dell’ uomo tigre”, che racconta l’amore di una figlia per il padre che non c’è più, in un intrecciarsi di ricordi accompagnati da profumi e colori che parlano di un viaggio dall’Indonesia a Firenze. Un connubio quello tra Zia Caterina e Geia Laconi che porta nella scuola la storia magica dell’incontro tra persone. E le loro testimonianze sono la chiave per stimolare i bambini a interrogarsi su temi come la diversità, il senso di inadeguatezza, la paura per il dolore, la malattia, la morte. Zia Caterina con i suoi colori, il suo sorriso, la sua allegria, il modo di porsi come fosse una fata, offre la possibilità di parlare coi bambini di esperienze significative, autentici gesti di solidarietà e generosità.

Ai bambini di Gambassi Terme e Montaione è stato spiegato dalle insegnanti che Zia Caterina accompagna in ospedale i bambini che hanno bisogno di cure, e che i bambini che sono su una stella sono supereroi. L’arrivo della Zia Caterina a novembre arricchisce di senso anche la giornata della gentilezza, dei diritti dei bambini, degli alberi, della giornata contro la violenza sulle donne. Gli alunni, per accogliere le ospiti speciali, hanno realizzato con la carta cappelli colorati, fiori, collane, braccialetti e preparato cartelloni di benvenuto, e un’ infinità di domande. Le insegnanti ringraziano i sindaci di Gambassi Terme Paolo Campinoti e di Montaione Paolo Pomponi, gli assessori Rachele De Prisco di Montaione, Sara Rigacci e Samanta Setteducati di Gambassi, la dottoressa Cecilia Monge per la loro presenza, e la dirigente scolastica Maria Antonia Lai per aver permesso di realizzare questo incontro che arriva dritto al cuore.