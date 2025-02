Zeno è il nuovo sindaco dei ragazzi. Rappresenterà il Comprensivo

Hanno illustrato il loro programma elettorale, con le loro idee e i loro propositi per migliorare l’ambiente scolastico, ma anche il paese dove vivono. E alla fine sono passati dal test decisivo del voto. Alla fine di gennaio si sono svolte in Municipio le elezioni del nuovo Consiglio e del sindaco che dovrà rappresentare alunni e studenti dell’Istituto comprensivo per i prossimi due anni. Nel corso della seduta il consiglio comunale dei ragazzi ha eletto come nuovo sindaco Zeno Bartaloni, della classe 1^ A della scuola secondaria Bacci- Ridolfi. Il sindaco Bartaloni ha poi provveduto a nominare la giunta, che è risultata composta da: Alice Ugolini (I^ F Bacci - Ridolfi) delega “Ambiente ed ecologia”; Lorenzo Dei (I^ C Bacci- Ridolfi) delega a “Paese, strutture per il tempo libero, inclusione e solidarietà”; Matilde Alimerko (V^ B primaria Di Vittorio) delega a “Scuola”, e infine Ginevra Pollastrini (I^ C Bacci- Ridolfi) delega a “Benessere e salute”. Il nuovo consiglio comunale dei ragazzi è formato da Giada Pontoriero (V^ A Roosevelt), Francesco Baldi (V^ B Di Vittorio), Bianca Sandretti (V^ A Di Vittorio), Nicholas Ursino (V^ A Roosevelt), Sally Bartalini (V^ C Tilli), Ikram Akinade (V^ A Tilli), Leonardo Lelli (V^ A Tilli), Daniele Lo Voi (I^ A Bacci Ridolfi), Rebecca Bacci (V^ A Di Vittorio). Al termine dello scrutinio, i neoeletti sono stati ricevuti dalla sindaca, Francesca Giannì, e dall’assessora alla Scuola, Marta Longaresi. In queste ultime settimane è stato avviato un confronto costruttivo tra il Ccr e la giunta comunale; ieri la partecipazione a un incontro sul tema della lotta contro le mafie, iniziativa organizzata in occasione dello spettacolo in programma stasera a Castelnuovo d’Elsa dal titolo "Amuninni. Storia d’amore e di mafia" di e con Massimo Caponnetto.