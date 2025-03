Willie Peyote. Dall’Ariston al palco del Beat

EMPOLIL’undicesima edizione di Beat Festival continua a prendere forma. La manifestazione musicale organizzata dall’Associazione Beat 15, con il patrocinio del Comune di Empoli, si prepara ad accogliere un cantautore che ha partecipato anche all’ultimo Festival di Sanremo e conquistando il pubblico con la sua canzone. Si tratta di Willie Peyote e il suo “Grazie ma no grazie Tour - Estate 2025” che porterà il rapper e cantautore torinese in giro per tutta l’Italia per presentare il nuovo album “Sulla riva del fiume”, disco che contiene il brano in gara all’ultimo Sanremo “Grazie ma no grazie”, che tante soddisfazioni sta regalando a Peyote sia in radio che nelle classifiche. Come data conclusiva del suo tour, infatti, il 29 agosto Willie Peyote farà tappa ad Empoli in occasione del Beat Festival: si tratta del terzo grande artista annunciato dagli organizzatori, dopo i già confermati Capo Plaza e Fabri Fibra. I biglietti per il concerto sono stati resi disponibili dalle ore 18 di ieri, giovedì 20 marzo, su Ticketone.it e nelle prevendite abituali.La serie di date che porterà questa estate il cantautore torinese e la sua band in giro per tutta l’Italia saranno infatti un’occasione speciale per i fan di Willie che, partendo dal suo Piemonte, festeggerà un anniversario importante: i 10 anni dalla pubblicazione del disco “Educazione sabauda”, album fondamentale per la vita personale e artistica di Guglielmo Bruno (il vero nome di Willie Peyote). Del brano che dà il nome all’album è disponibile online il video ufficiale visibile su YouTube, che contiene un cameo dei Jalisse e di Luca Ravenna. Peyote performerà anche la sua “Narciso“, una canzone dove ritorna come in altri pezzi precedenti del suo repertorio la paura del fallimento, l’ansia da prestazione proiettata addosso dalla società performativa in cui viviamo: nelle parole dell’artista, "Un brano dal gusto vintage, un pezzo che sembra allegro ma nasconde una vena non così gioiosa".