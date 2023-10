Voto a Fucecchio: Lega propone Cordone, Fratelli d'Italia e FI scelgono Picchianti

ll centrodestra a Fucecchio, per ora, non è unito. Manca la Lega. La scelta di Vittorio Picchianti – fa sapere il segretario del Carroccio Marco Cordone – "l’hanno fatta in due": Fratelli d’Italia e Forza Italia. Per la Lega, infatti, "al momento resta in piedi la candidatura di Marco Cordone". Insomma, una convergenza sul nome da candidare all’interno del centrodestra ancora sembra non esserci ma non è escluso che il dialogo possa portare a un accordo. Certo è che la compagine rischierebbe di andare pericolosamente divisa al duello elettorale nel 2024, quando si voterà per eleggere il dopo Alessio Spinelli. Con il centrodestra che, specie unito, partirebbe da numeri importanti. Ricordiamo che, a settembre 2022, per il voto delle politiche, quella di Fratelli d’Italia fu una vera e propria vendemmia di voti in una terra dove il centrosinistra partiva sempre da una base solidissima. Nelle settimane scorse, quando si stavano già muovendo le pedine verso le prossime elezioni, la Lega fece subito la proposta di candidare il proprio segretario, Marco Cordone, attivissimo sul territorio su vari fronti, a partire da quello della sicurezza. Poi, all’improvviso, una nota congiunta di Forza Italia e Fratelli d’Italia, ha ufficializzato la candidatura di Picchianti. La Lega, quindi, al momento non è della partita. Ma il candidato della Lega c’è ancora e pertanto, se una coalizione completa è l’obiettivo, il discorso è tutto da costruire. Le prossime settimane potrebbero essere decisive.