Vota la vetrina più bella. I negozi si mettono in gioco

Ogni giorno un tagliando per votare. È così che, con la scusa dello shopping natalizio, si può scegliere la vetrina più bella. Il gioco è pensato per coinvolgere tutti: chiunque può esprimere la propria preferenza sulla bottega più rappresentativa del Natale 2023 che si merita il premio di negozio dell’anno. C’è ancora tempo per partecipare al contest ’La vetrina più bella’, nell’ambito del gioco de La Nazione organizzato con Confesercenti e l’associazione Centro Storico. Ogni giorno i nostri lettori troveranno sul giornale un tagliando. Quello di oggi vale ben 5 voti. Si potrà votare per Natur House, Lilith, Rutili, Chacha accessories, Beppino e Moreno, Sweet Rock, Mary & Co, Temy, Hope concept store, Ridolfi store, Spazio76, Solofirme, Hagen store, Icon Store, La musolotta, Alino Mancini, Fontanelli Boutique, Bebè mon amour, Nigi abbigliamento, Bar Vittoria, Tani 59 rosso, NovepuntoSette, Dess, Mitch e Lui, Giocheria, Bloom, merceria Guerri, Sneaker plaza, Elio sport 82, Biba calzature, profumeria Fontanelli, Fotocine, Ubald, libreria Nessun dove, Nuages, Ecrù. I tagliandi compilati dovranno essere imbucati nei punti allestiti alla Pasticceria Gaggioli e Vezzosi (via del Giglio), al Bar Leontina (via da Vinci), a Gioca Tre–Giocheria (via Salvagnoli) e in Oreficeria Alino Mancini (via Segantini).