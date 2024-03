Volontariato in carcere con la Caritas

Presentato il cartellone di esperienze di grande valore formativo che vengono offerte ai giovani che aderiranno al progetto ’Le 4 del pomeriggio’ organizzato da Caritas e dalla Pastorale giovanile diocesana. Le iscrizioni sono aperte. Durante l’estate i giovani dei nostri territori potranno partecipare a esperienze

formative in "periferie esistenziali", in Italia e all’estero, dove viene offerta una testimonianza forte di vangelo.

’Le 4 del pomeriggio’ si apre quest’anno anche a due nuove mete, di grande suggestione: la

Turchia (la data precisa del viaggio è ancora da definire) e l’Albania (dal 25 luglio al primo agosto). Oltre a questi due approdi internazionali, viene proposta la possibilità di effettuare un’esperienza di servizio alla Nuova Cucina Organizzata di Casal di Principe (Caserta) in data da definire e un periodo di volontariato - dal 24 al 30 giugno - al carcere di Padova. In programma anche per quest’anno il viaggio a Borgo Mezzanone in Puglia, per vivere - dal 18 al 25 agosto - un’esperienza a contatto con i migranti impegnati come braccianti agricoli nei vasti latifondi coltivati del foggiano.

Sempre a Casal di Principe è prevista, dal 19 al 22 agosto, un’esperienza-soggiorno per gli adulti con don Armando Zappolini (nella foto) come accompagnatore. Come negli anni scorsi la Caritas diocesana si farà carico delle spese di viaggio e, per alcune di queste trasferte, anche delle spese di soggiorno.