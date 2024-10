Volontari in piazza. La lezione pubblica contro le calamità: "Ecco come difendersi"

Alluvioni, terremoti, incendi: come difendersi? Una domanda cruciale alla quale si sono impegnati a dare una risposta le associazioni di volontariato e i volontari che ieri sono scesi in piazza per la campagna “Io non rischio“ andata in scena n tre luoghi strategici dell’Empolese Valdelsa: in piazza dei Leoni a Empoli; nel parcheggio del centro commerciale sulla provinciale Pisana Pieve a Ripoli a Cerreto Guidi e nel parcheggio della Coop di via Fucecchiello a Fucecchio. Protagonisti, nel primo caso la Misericordia di Empoli, l’Anpas di Empoli e la Sics ovvero la scuola cani di salvataggio; e, sugli altri due fronti, la Pubblica Assistenza di Fucecchio con le squadre del vice presidente Andrea Costagli. Un’occasione importante e preziosa per imparare le buone pratiche di protezione civile e prepararsi, per quanto possibile, ad affrontare le calamità naturali. I volontari, impegnati per l’intera domenica, hanno risposto con grande dedizione e competenza alle domande dei tanti curiosi che si sono fermati ai tre stand dove è stato possibile anche sperimentare delle situazioni di pericolo (simulato). "L’evento ha attirato l’attenzione di persone di tutte le età – commenta Samuele Noviello, responsabile Protezione civile delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli –. Il tema sul quale riflettere è che il rischio zero non esiste, neppure a Empoli". Centinaia i cittadini che sono stati istruiti sul ruolo attivo nella riduzione del rischio anche con la distribuzione degli opuscoli del Dipartimento nazionale di Protezione civile. Le foto su www.lanazione.it/empoli.