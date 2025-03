Vittime di violenza, agevolazioni a chi le assume

Donne vittime di violenza da una parte e aziende disponibili a tendere una mano dall’altra. Percorsi di orientamento e interventi mirati ai fini dell’inserimento lavorativo Agevolazioni, rimborsi spese per frequentare corsi di formazione, per provare a ricominciare dopo la violenza. Ne ha parlato Claudia Innocenti, funzionaria Arti - Centro per l’impiego di Empoli, facendo il focus sui "Contributi a donne vittime di violenza per percorsi di autonomia". Giunto alla terza edizione, il progetto sta dando risultati positivi anche nell’Empolese Valdelsa. "Sul territorio - ha spiegato Innocenti - abbiamo mobilitato le aziende più sensibili al tema per informarle; ospitando queste donne in tirocinio, si può ottenere un rimborso spese pari a mille euro. Sono previsti anche incentivi all’azienda per l’assunzione al termine del tirocinio". Sono 25 attualmente le donne in carico, 16 i casi presentati ad Arti da Lilith, 7 dalle Società della Salute, una da Artemisia e una da Nosotras. "Su 25 progetti definiti abbiamo già attivato 11 tirocini nelle aziende del territorio. Cinque gli inserimenti lavorativi. Abbiamo finanziato in toto anche il conseguimento della patente; ci sono 8 donne in formazione. A volte i contesti in cui ci si muove sono talmente fragili che, per una donna, prendere un autobus da Cerreto Guidi a Empoli sembra un miraggio, ma diventa un successo". E’ prevista un’indennità di frequenza, oltre alla formazione gratuita, con gettoni di frequenza in aula e al Centro per l’Impiego. Le aziende possono scrivere a [email protected].

Y.C.