Virus e vaccini, la battaglia prosegue L’hub Sesa andrà avanti fino a luglio

L’hub vaccinale di via Giuntini resterà in piedi fino a luglio per consentire le quarte dosi

L’hub vaccinale di Empoli va avanti con le somministrazioni di dosi anti Covid. E’ stato rinnovato il contratto in comodato d’uso tra l’Asl Toscana centro e la Fondazione SeSa per l’utilizzo dell’immobile di via Giuntini che ormai da un anno è uno dei punti di riferimento sul territorio nella battaglia contro il virus. L’accordo è stato prorogato almeno fino al 31 luglio. L’emergenza sanitaria non è ancora finita, il virus continua a circolare e anche se adesso ci si avvicina all’estate è bene tenera alta la guardia. Grazie alla massiccia adesione dei cittadini alla campagna vaccinale, poi, il ‘nemico invisibile’ ha perso forza.

Ci sono però diverse categorie, persone anziane o con patologie, per le quali è necessaria una protezione aggiuntiva – la quarta dose - pertanto era importante mantenere un presidio sul territorio cui rivolgersi (oltre ai propri medici di famiglia e le farmacie). La quarta dose è inoltre fortemente raccomandata anche a tutti i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria (per cause legate a patologie di base, a trattamenti farmacologici o perché sottoposte a trapianto di organo).

La campagna vaccinale prosegue comunque per tutti gli altri cittadini, a qualunque categoria e fascia di età appartengano. Le autorità sanitarie ribadiscono, infatti, l’importanza di mettere in massima protezione tutti i soggetti, che non hanno ancora ricevuto la terza dose, oltre a quelli che non hanno mai intrapreso il ciclo vaccinale primario. E anche in questo caso non si parla di un numero così basso di persone. Vale la pena di ricordare anche che l’hub vaccinale empolese è entrato in funzione il 26 aprile 2021 e da quel giorno non ha mai interrotto la sua attività, a differenza degli altri due centri, quello di Fucecchio all’interno del Palazzetto dello sport e quello di Certaldo nel centro polivalente Antonino Caponnetto, che sono stati di grande supporto nella campagna vaccinale di massa, coprendo l’intero territorio dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno inferiore (oltre 240mila abitanti), ma che erano già stati dismessi prima della fine dello stato di emergenza.

Dall’entrata in funzione ad oggi nell’hub nella zona commerciale di Pontorme sono state iniettate 243.637 dosi di vaccino, di cui 75.285 prime dosi, 94.714 seconde dosi, 73.132 terze e 506 quarte dosi. Quello empolese è il terzo centro vaccinale nell’Asl centro per numero di dosi somministrate, preceduto soltanto dall’hub Mandela di Firenze con 774.963 dosi e dal Pegaso 2 di Prato con 305.101 di vaccini inoculati.

Irene Puccioni