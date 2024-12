Violenza contro le donne: "Spilla a forma di cuore"

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Banca del Tempo e Avo Evi promuovono un laboratorio creativo inseme agli ospiti della Rsa Le Vele durante il quale sarà realizzata una spilla a forma di cuore rosso con decorazioni. L’appuntamento è per il 12 dicembre. Questa iniziativa chiude quello che è stato un ricco cartellone di eventi che sul territorio ha coinvolto tutte le realtà associative, centinaia e centinaia di cittadini. E fra questi anche tantissimi giovani. Come gli studenti delle classi terze della scuola media Montanelli Petrarca protagonisti di un incontro online con Roby Facchinetti, cantante, musicista e fondatore dei Pooh nonché autore, insieme al collega e amico Valerio Negrini, del brano "Il silenzio della colomba", dedicato alla storia di una ragazza vittima di un abuso sessuale. Un evento, ricco di emozioni, che è andato in scena al Teatro Pacini.