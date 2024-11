Assalto da film nella notte: depredata azienda di abbigliamento. Banditi bloccano la strada

Vinci (Firenze), 7 novembre 2024 – Ancora un furto da film a Vinci. Stavolta, nel mirino dei banditi, è finita un’azienda che produce abbigliamento, la Gesta srl. Il commando è entrato in azione intorno alle 4 di questa notte: i ladri hanno blindato la strada con furgoni intraversati per bloccare gli accessi e agevolarsi la fuga.

Ne dà notizia sui suoi canali social il sindaco di Vinci Daniele Vanni: “Stanotte intorno alle 4.00 in via Leonardo da Vinci si è verificato un furto in in un'azienda del nostro territorio. Il furto è avvenuto sbarrando con diversi mezzi le strade di accesso a via Leonardo da Vinci. Adesso la viabilità è stata riaperta”.

Al momento non è possibile quantificare il valore della merce portata via. Appena poche settimane fa, con lo stesso metodo, era stato messo a segno un colpo in un calzaturificio di Fucecchio, il Freeland Calzature che produce scarpe di lusso. In quell’occasione i residenti furono svegliati dalle sirene degli allarmi e la scena che trovarono davanti era veramente da film: furgoni per strada per bloccare le vie d’accesso e chiodi gettati per terra.

Serena Valecchi