Chiodi per strada, sbarramenti e coperture per fuggire: così i banditi assaltano le aziende

C'è chi li definisce "colpi all'americana" chi "da film". Tutti modi poetici per raccontare fatti che di etereo hanno ben poco. Nulla di più tragicamente concreto che ritrovarsi, nel tempo di una notte, il lavoro di una vita devastato. Sono ancora una volta le aziende toscane a fare le spese di assalti senza scrupoli: l'ultimo in ordine di tempo è accaduto nella notte fra il 6 e il 7 novembre a Vinci. Nel mirino dei banditi l'azienda di abbigliamento Gesta. I ladri hanno blindato la strada con furgoni intraversati per bloccare gli accessi e agevolarsi la fuga: stesso copione un mese fa a Fucecchio.