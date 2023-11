"Villa Ambrogiana come nuova meta per le crociere"

Chiunque nei prossimi anni si troverà a vivere una crociera nel mar Tirreno, potrebbe avere l’opportunità di visitare anche Villa Ambrogiana di Montelupo Fiorentino. Questo lo spunto lanciato da Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze: "Villa Ambrogiana è a venticinque minuti dal porto di Livorno e a trentacinque da La Spezia – ha dichiarato Schmidt – per i crocieristi sarà molto più facile entrare e vedere il mondo dei Medici: non devono fare la Fi-Pi-Li, che è ancora una tragedia e possono godersi nelle colline lì vicine l’enogastronomia e il paesaggio". Il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze è intervenuto così sulla Villa Medicea dell’Ambrogiana, ex manicomio, parlando del progetto “Uffizi diffusì“ nelle ville medicee di Careggi e appunto Montelupo Fiorentino. Il cui raddoppio degli Uffizi è per altro uno dei tre progetti che il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervenendo al forum internazionale del turismo di Baveno sul Lago Maggiore, ha sottolineato essere in uno stadio già molto avanzato dei lavori. "Stiamo provando ad abbinare un grande museo, un museo iconico, con musei più piccoli, e poi stiamo lavorando anche a raddoppiare il potenziale dei grandi musei – ha dichiarato –. Ci sono tre progetti in atto in questo momento e che sono già in uno stadio molto avanzato, tra cui il raddoppio degli Uffizi nelle due ville medicee di Careggi e Montelupo fiorentino".