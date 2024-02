"Vicini di casa". Segreti e vizi di due coppie

FUCECCHIO

Domani alle 21.30 sul palco del Teatro Pacini saliranno Amanda Sandrelli e Gigio Alberti che interpreteranno i "Vicini di casa", affiancati da Alessandra Acciai e Alberto Giusta, traduzione e adattamento di Pino Tierno, per la regia di Antonio Zavatteri, produzione CMC/Nidodiragno, Cardellino Srl, Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, Festival di Borgio Varezzi. In scena prende vita il rapporto di una coppia come tante, al confine fra amore e abitudine, in equilibrio precario. Lo spettacolo è una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo.

Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Lui avrebbe voluto fare il musicista ma si è dovuto accontentare dell’insegnamento e si rifugia in terrazza a guardare le stelle. Lei avrebbe voluto un altro figlio ma ha dovuto accettare la resistenza di lui e cerca conforto nei manuali di auto aiuto. Una coppia come tante, al confine fra amore e abitudine, in equilibrio precario. Ma pur sempre in equilibrio. A scardinare questa apparente stabilità ci pensano Laura e Toni, i vicini di casa, che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. Anna e Giulio sanno poche cose sul loro conto: sono stati cortesi durante i lavori di ristrutturazione, aprono educatamente la porta dell’ascensore per farli passare e fanno di continuo l’amore, rumorosamente. Giulio li considera incivili, Anna ha il coraggio di ammettere che, in fondo, invidia la loro vivace vita erotica. Così, fra un bicchiere di vino e una fetta di Pata Negra, le due coppie si confrontano, sempre meno timidamente, sul terreno scivolosissimo della sessualità. Laura e Toni si rivelano molto più spregiudicati del previsto; Anna e Giulio finiscono per confessare fantasie, vizi e segreti che non avevano mai avuto il coraggio di condividere.