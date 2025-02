Viaggio nel rapporto tra padre e figlio

CASTELFIORENTINOUn viaggio all’interno del rapporto intergenerazionale tra genitori e figli è al centro dello spettacolo “Fitti conflitti“, scritto e diretto da Nicola Pannocchi, che Alessio Burchi (nella foto) nel ruolo del padre e Francesco Bivona nelle vesti del figlio, porteranno in scena stasera alle 21.30 al Gat Teatro di Castelnuovo d’Elsa, accompagnati dalle musiche di Gianfranco Manfredi e Ludovico Einaudi.

"L’adolescenza è quella fase della vita umana, normalmente compresa fra gli 11 e i 18 anni, nel corso della quale l’individuo acquisisce la competenza e i requisiti necessari per assumere le responsabilità di adulto. In questo processo di transizione entrano in gioco ed interagiscono fra loro fattori di natura biologica, psicologica e sociale – commenta l’autore e regista –. Anche se ha cominciato ad essere definita e studiata come fase specifica della vita soltanto nel momento in cui la rivoluzione industriale ha imposto l’esigenza di un periodo assai prolungato di preparazione alla vita adulta e che si presenta anche secondo modalità assai differenti da cultura a cultura, l’adolescenza sembra contrassegnata da alcuni fenomeni peculiari che possono essere considerati universali. La rivalità tra figlio e padre, per esempio, fa parte della notte dei tempi ed il mito per eccellenza che richiama tale competizione è proprio Edipo Re di Sofocle, da cui la psicanalisi prende spunto".