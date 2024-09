Viaggio fra i sapori del Medioevo. Tutto pronto per "Salamarzana". Ecco un lungo week end di eventi

Vivere le atmosfere del medioevo. Fra giochi e incanto. Sabato e domenica torna "Salamarzana - festa medievale del Castello di Fucecchio", manifestazione a cura dell’Aps Amici del centro storico, realizzata con il contributo del Comune, della Regione Toscana, di Toscana Energia e la partecipazione della Proloco. Giunta alla 15esima edizione e iscritta nell’elenco regionale delle manifestazioni di rievocazione storica, Salamarzana si colloca tra le maggiori iniziative volte a valorizzare i luoghi che anticamente si trovavano sul cammino della Via Francigena e ancor di più Fucecchio quale punto focale con l’intersezione della via Romea Strata. La manifestazione, infatti, rappresenta un’occasione per la riqualificazione e la valorizzazione del centro storico che offre al contempo svago e divertimento, tanto da richiamare negli anni un numero sempre maggiore di turisti italiani e stranieri, appassionati e non di rievocazioni medievali.

La due giorni, ad ingresso gratuito, si svolgerà dalle 18 del sabato e dalle 17 della domenica, con termine alle 24, attraverso spettacoli di strada itineranti, giochi, laboratori e degustazioni di piatti tipici medievali. Vediamo il programma presentato ieri alla presenza del sindaco Donnini. In piazza Vittorio Veneto si collocherà l’accampamento medievale della compagnia Casina Rossa e saranno presenti taverne e cantine per degustazioni dei piatti tipici medievali. n piazza Garibaldi e lungo le vie San Giorgio e San Giovanni si allestirà lo scenario degli antichi mestieri, la lavorazione del sarello (erba palustre tipica del Padule di Fucecchio), la scuola di pittura, ecc.. mentre il mercato medievale offrirà i migliori prodotti artigianali, con possibilità di assaporare anche pietanze antiche come gli arrosticini o il panino con il lampredotto. Sul Poggio Salamartano sarà collocato l’accampamento degli armigeri con spettacoli di combattimenti a colpi di spade. Nella via del Cassero, come ogni anno, la Compagnia Elan Frantoio della regista Firenza Guidi proporrà il suo nuovo spettacolo "Sciagurati Amanti". Nel Parco Corsini si concentreranno altre attività legate ai più piccoli: il laboratorio del legno organizzato da Fantulin, gli Arcieri dei Salici, i pony con calesse, il laboratorio di trucco e di personalizzazione spade per il contest "Un selfie con Guidaccio".