Via Roma, cambia la viabilità. Scattano i divieti per due giorni

Cambia la viabilità in via Roma, a Empoli, nei due giorni dell’evento “Via Roma in festa, cibo per strada”. L’ordinanza entrerà in vigore dalle 17 di sabato alle 3 di domenica e dalle 17 del 12 ottobre alle 3 del 13 ottobre, in via Roma, nel tratto compreso tra piazza della Vittoria e il civico 33, saranno disposti il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla realizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e di transito. Inoltre, in piazza della Vittoria, all’intersezione con via Roma, obbligo di proseguire a diritto e in via Cosimo Ridolfi, all’intersezione con via del Papa, sarà adottato l’obbligo di proseguimento verso piazza del Popolo. "Le disposizioni stabilite dall’ordinanza – informa il Comune – non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso per interventi da effettuarsi nell’area interdetta".