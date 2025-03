Via Montelupo tutta nuova. Marciapiede e isole fitness

In via Montelupo avanzano i lavori di riqualificazione, nell’ambito del progetto per migliorare la fruibilità pedonale della strada, la circolazione dei veicoli e la qualità dell’ambiente urbano. È stato completato il nuovo marciapiede lungo la via: con una larghezza di circa 150 cm, il marciapiede si estende fino all’incrocio con Largo Enrico Fermi. Questo percorso pedonale, realizzato con pavimentazione autobloccante, garantisce maggiore sicurezza ai pedoni e lungo il percorso sono state installate anche tre isole fitness attrezzate, parte integrante del progetto “Montespertoli palestra all’aperto”, pensato per incentivare l’attività fisica all’aria aperta e promuovere uno stile di vita sano tra i cittadini. Su tutto il tratto, infine, è prevista adeguata illuminazione pubblica. "Un progetto a tutto tondo: riqualificazione dello spazio urbano, più sicurezza per pedoni e utenza fragile, investimento sull’attività fisica. Si tratta di un’opera che contribuirà a cambiare il volto di Montespertoli" commenta Marco Pierini, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici.