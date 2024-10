Via Francigena in festa. Trekking, arte e mostre. Oggi la cena medievale. Ecco tutto il programma

Anche una delegazione di Guebwiller, la cittadina francese gemellata con Castelfiorentino, parteciperà al Festival lungo la Via Francigena. Sarà accolta in municipio alle 17.30 di oggi insieme al comitato di gemellaggio, per poi partecipare in serata a una cena medioevale con animazione teatrale e musicale in un edificio d’epoca del centro storico (per info, 3466160478). Si arriva così al programma di domani: dalla Pieve di Coiano, alle 14.30, partirà l’itinerario teatral-gastronomico ’Mangia e cammina’.

Alle 18, a Castelnuovo d’Elsa, inizierà la passeggiata al tramonto con cena alla mensa del pellegrino, mentre alle 18.30 al Monastero di Santa Maria della Marca inizierà la serata poetica (ingresso gratuito) con Eleonora Nitti Capone e Massimiliano Bardotti. Dopo cena prenderà il via la notte teatrale per le vie di Castelnuovo, attraverso un percorso con 5 postazioni incentrate sulla figura di Caterina de’ Medici. La domenica sarà dedicata all’escursionismo, tramite vari tracciati da percorrere a piedi o in e-bike: si aprirà con la riscoperta dell’antico tracciato della Francigena con itinerari per tutti e partenze da Castelfiorentino, Montaione o da Coiano per Castelnuovo d’Elsa, dove sarà possibile imbattersi nei sassi del buon cammino disseminati lungo la via. C’è poi il percorso alternativo che si sviluppa lungo la Valdelsa, la Val d’Egola e la Valdera. Fin dalla mattina, inoltre, il borgo di Castelnuovo sarà animato da set fotografici, mostre, dimostrazioni artistiche e artigianali. I più piccoli, dopo ’La Francigena raccontata ai bambini’ di domani, potranno giocare in via Roma con i giochi del passato. A completare il quadro domenicale, le postazioni teatrali nella Corte degli Accorti e nella Corte della Torre de Meo e la musica itinerante di ’Quarto podere’ e della compagnia Adanzé. Previsto anche un itinerario accessibile a tutti nel pomeriggio di venerdì su un breve tratto della Francigena di fondovalle. "Una manifestazione sempre più attrattiva e partecipata – hanno commentato il sindaco Francesca Giannì e l’assessore al turismo Franco Spina - e che auspichiamo possa crescere sempre più non solo in termini di presenze turistiche, ma soprattutto di interconnessione e condivisione tra associazioni, ricettività, beni artistici e culturali e ambiente".