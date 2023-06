Via di San Vincenzo sarà sistemata

Via di San Vincenzo è in uno stato precario e il Comune sta vagliando quali interventi adottare. La situazione è emersa in consiglio comunale in seguito all’interpellanza del gruppo ‘Progetto’. La precarietà di alcuni tratti viari non è una novità: da anni il Comune impiega risorse per fronteggiare le conseguenze dei movimenti franosi e rirpistinare le condizioni di sicurezza delle strade. A oggi, le ultime segnalazioni riguardano via di Botinaccio, come si è visto giorni fa, e appunto via di San Vincenzo: quest’ultima strada, tipicamente collinare, si stacca dalla Sp 4 Volterrana a Montagnana e scende a svolte nel fondovalle Pesa sino a San Vincenzo a Torri, all’altezza della nuova variante alla Sp 12. Da Montagnana, è via principale per arrivare rapidamente alla Fi-Pi-Li (svincolo di Ginestra Fiorentina) saltando il nodo di Cerbaia. Dunque, di traffico ce n’è abbastanza. "Attualmente il tratto interessato dal deterioramento – ha detto il vicesindaco, Marco Perini – ha bisogno di un rifacimento del sottofondo stradale, e non soltanto di una ripresa del manto d’usura con bitume ‘a caldo’. Per questa ragione è allo studio un intervento in parte con la propria squadra di operai (limitatamente alle operazioni di risanamento stradale) e in parte con una ditta esterna in grado di eseguire la stesura del conglomerato bituminoso ‘a caldo’, stante l’assenza di macchinari adatti nel parco mezzi del Comune".

Andrea Ciappi