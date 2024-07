Via di Botinaccio chiusa al traffico. Ecco i tre itinerari alternativi

Chiusa al traffico sino al prossimo 10 agosto via di Botinaccio, strada collinare che - attraverso l’omonima frazione - collega Montespertoli allo svincolo Fi-Pi-Li di Montelupo Fiorentino. Il blocco al transito dei mezzi vale tutti i giorni dalle 8 alle 18. Sono difatti in corso i lavori necessari per la costruzione ed esercizio del nuovo elettrodotto interrato per conto di E-distribuzione Spa. Viene garantito l’accesso a via Turbone. L’ordinanza è del Comune di Montespertoli. Di sera e di notte dunque, e prima di tutto, si può transitare sulla strada in questione. Non di giorno. Coeli Aula e Botinaccio sono le due piccole frazioni che si incontrano lungo la strada tra Montespertoli e Montelupo. Apposita segnaletica sul posto indica le modalità per raggiungerle. In ordine più generale, su questa direttrice sono tre gli itinerari alternativi. Il primo, per la Sp 4 Volterrana Sud e via Val d’Orme attraverso Martignana.

Il secondo, per via Montelupo e via di Pulica attraverso San Donato a Livizzano. Il terzo, per la Sp 4 Volterrana (Nord), la Sp 80 di Val Virginio per Baccaiano, Anselmo e variante Sp 12 a Ginestra Fiorentina (da qui si può anche risalire a San Donato a Livizzano). In occasione della costruzione dell’elettrodotto interrato, destinato a rendere più efficiente il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, viene ripristinata anche la sede stradale (la via è tra quelle nell’elenco, assai lungo a Montespertoli, delle strade da risistemare). Anche via di Montelupo è in questo elenco, con lavori svolti e da effettuare.

Andrea Ciappi