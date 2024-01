Via dei Presepi. Weekend magico e tante iniziative

CERRETO GUIDI

Quello alle porte è il penultimo fine settimana della 12esima edizione della “Via dei Presepi” di Cerreto Guidi, che si concluderà domenica 14 gennaio alle 16 con la premiazione dei Presepi presso la biblioteca Perodi. E sono tante le iniziative in cantiere, a partire dal presepe vivente previsto per sabato prossimo alle 16, subito dopo la Santa Messa nella Pieve di San Leonardo, quando sarà rappresentato anche l’arrivo dei Re Magi a cura della Parrocchia di San Leonardo e dell’Associazione culturale “La Maschera”. Domenica alle 15, invece, spazio al Ludobus, che fa tappa in via Santi Saccenti, a cura dell’Avis comunale di Cerreto Guidi. Si tratta di un furgone attrezzato con il più svariato materiale utilizzabile per giocare in mille modi diversi: una vera e propria ludoteca itinerante, gestita e organizzata da animatori professionisti. Fra i giochi e le attrezzature a disposizione, biliardi e giochi in legno auto costruiti, materiale di giocoleria e di equilibrismo, giochi di diverse tradizioni etniche, giochi tradizionali europei, costruzioni in legno, attrezzature per il libero movimento, giochi da tavolo in versione gigante e moltissimi altri.

Sempre domenica 7 gennaio, ma alle 16, presso la Sala dei Palii della Palazzina dei Cacciatori si potrà ascoltare il Concerto Lirico organizzato dall’Associazione MuZika. Il programma prevede alcune delle più note ed affascinanti pagine tratte da capolavori operistici quali “Le nozze di Figaro“, “La Traviata“ e “Gianni Schicchi“, alternate ad intermezzi pianistici del repertorio romantico e virtuosistico. Sul palco ci saranno il soprano Sabrina Bessi, accompagnata al pianoforte da Alessio Cioni. In base alle prenotazioni, è prevista una seconda esibizione alle 17. L’ingresso è gratuito. Intanto nei giorni scorsi tra i tanti visitatori, che stanno facendo di questa edizione della “Via dei Presepi“ la più partecipata di sempre, c’è stata anche, direttamente da Roma, la dottoressa Valeria Trupiano, funzionaria del Ministero della Cultura-Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale.