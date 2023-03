Empoli, via Crucis e processioni. Eventi della settimana di Pasqua

Empoli, 30 marzo 2023 – La settimana di preparazione e le festività pasquali portano le tradizionali processioni. Domenica prossima e venerdì 7 aprile si svolgeranno alcune processioni che attraverseranno alcune vie del centro storico cittadino e altre a Ponzano, organizzate dalla Parrocchia Sant’Andrea, dalla Parrocchia Madonna del Rosario e San Pio V e dalla parrocchia San Giovanni Evangelista. Pertanto saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei alla circolazione veicolare.

Vediamo cosa cambierà e il programma degli eventi. Nella mattinata di domenica prossima in occasione della ‘Domenica delle Palme’, dalle 9.30 alle 10.40, la processione partirà da piazza della Chiesa di Sant’Agostino, via dei Neri, via Leonardo da Vinci, Canto Guelfo piazza Farinata e terminerà alla chiesa della Collegiata e sarà sospesa la circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio della cerimonia. Mentre, venerdì 7 aprile per il passaggio della "Processione Via Crucis", dalle 21 alle 22.30, con inizio da via Jacopo Della Quercia, via Fucini in via Sanzio, via Verdi, via Leonardo da Vinci, piazza Farinata, termine alla chiesa della Collegiata, sarà sospesa la circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della processione. Sempre domenica’, dalle 10.15 alle 11, si svolgerà la processione con inizio dalla chiesa di San Pio proseguendo per via Ponzano fino ad arrivare alla chiesa parrocchiale della Madonna del Rosario e per il passaggio sarà sospesa la circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della processione.

La sera del 7 aprile, sarà celebrata dalle 21 alle 23 la ‘Processione della Via Crucis’ con inizio dalla chiesa della Madonna del Rosario proseguendo per via Ponzano, via Righi, via Vespucci, via Capoquadri, via Spallanzani, via Cartesio, via Spallanzani, via Righi, via Ponzano fino alla chiesa Parrocchiale della Madonna del Rosario, sarà sospesa la circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della processione.

Nella stessa Domenica delle Palme si terrà anche la processione organizzata dalla parrocchia San Giovanni Evangelista: dalle 10 alle 11 inizio da via Puccini angolo via Masini proseguendo su un tratto di via Puccini, via Busoni e arrivo in via Masini, sarà sospesa la circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della processione.

Le disposizioni, ovviamente, non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all’interno dell’area interdetta.