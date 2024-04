Capraia e il suo castello divino. Tra enogastronomia e trekking

Una manifestazione ormai consolidatasi dal post-Covid in poi, che prova ormai da qualche anno ad unire tra le altre cose l’enogastronomia, il turismo e il trekking. E che è pronta a tornare anche quest’anno con una serie di iniziative volte a promuovere e valorizzare il territorio comunale. Ecco quel che promette l’edizione 2024 di "Capraia e il suo castello divino", già fissata per il mese prossimo nell’arco di due giornate di eventi che avranno il proprio fulcro nel borgo medievale di Capraia. Il programma definitivo in corso di ultimazione, che sarà ufficializzato a breve (e che dovrebbe comportare anche la possibilità di visitare il borgo e l’ambiente circostante, oltre a spettacoli ed iniziative pensate per i più piccoli) prevede nell’arco di due giorni una serie di eventi eno-gastronomici nella cornice esterna offerta dalle vie del paese e dal Castello.

Si parla di apericena e di degustazione di vini delle aziende vitivinicole del territorio, oltre alla presenza di vari stand gastronomici. La rassegna in questione è promossa dalla Proloco Capraia Limite, in collaborazione con l’Associazione volontari di Santa Grania e con il comitato Capraia in Festa (con il patrocinio del Comune). E prenderà il via il prossimo 4 maggio, per poi chiudersi il giorno successivo.

G.F.