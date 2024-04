Il centro storico si rifà il look. Nuova pavimentazione e verde: "Obiettivo? Cancellare le buche"

In questa primavera, dopo una lunga fase preparatoria a livello progettuale, le strade del centro storico di Montespertoli sono in fase di completo rifacimento con pavimentazione in pietra anche laddove sussisteva l’asfalto, per conferire un aspetto più consono all’ambiente: il maltempo delle scorse settimane ha rallentato la tabella di marcia, per cui via Sonnino resterà chiusa al traffico sino a domani (provvedimento del Comune). Oltre a questioni di restyling, era necessario intervenire a causa di spaccature e buche che rappresentavano un rischio anche per chi si muove a piedi.

Analogo cantiere è stato aperto in piazza del Popolo, sia per ciò che riguarda la pavimentazione – da recuperare in più parti – che le aiuole con le piante. Nello specifico, il ‘nuovo’ fondo della piazza (in due dei quattro settori) prevede "cemento architettonico" con materiale diverso – spiega la giunta – rispetto a quello impiegato nel lavoro bandito durante la consiliatura 2014-2019 (giudicato non confacente). Si procederà poi all’allargamento delle aiuole perimetrali esistenti per aumentare la superficie permeabile a disposizione delle piante, anche su consiglio dei tecnici di fiducia del Comune.

Accanto a questo intervento, la nuova pavimentazione sarà dotata di sedici micro-fori protetti (diametro di dieci centimetri, profondità di sessanta centimetri) che consentiranno non soltanto il passaggio di acqua e ossigeno nel terreno, ma anche l’eventuale ingresso di strumenti idonei alla stimolazione delle radici delle piante e al ‘decompattamento’ del terreno stesso. A.C.