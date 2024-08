Via Botinaccio 105mila euro per la frana

I lavori sulla frana di via Botinaccio, iniziati a luglio, stanno procedendo secondo il cronoprogramma. È in corso di realizzazione una scogliera di 25 metri per consolidare la scarpata con blocchi di pietra. Al termine della posa della scogliera, dunque, si procederà col rifacimento della strada. L’area di intervento si trova sul crinale tra le valli del torrente Orme e del torrente Turbone. Obiettivo: migliorare il drenaggio del sottosuolo, oltre che a migliorare la percorribilità e la sicurezza della strada. Verrà inoltre sostituito il vecchio guardrail con una barriera stradale nuova di 88 metri. L’intervento, finanziato con 105mila euro ricavati prevalentemente da fondi esterni, è parte di un più ampio programma di opere avviate dall’amministrazione per contrastare il dissesto idrogeologico, un problema che affligge il territorio in maniera strutturale: sono oltre 3 milioni di euro, infatti, quelli ottenuti fin qui dal Comune di Montespertoli per mitigare il rischio idrogeologco. "L’intervento di messa in sicurezza di via Botinaccio non risolve i problemi della strada, ma è un passo avanti importante. In queste settimane abbiamo lavorato insieme all’impresa e in sinergia con i residenti della zona per mitigare il più possibile i disagi alla viabilità – commenta il vicesindaco Marco Pierini, che ha la delega ai Lavori pubblici –. La frana su cui stiamo intervenendo era infatti vetusta e aspettava da troppi anni un investimento che riportasse sicurezza stradale e adeguata regimazione delle acque. Va avanti parallelamente il lavoro di predisposizione del progetto esecutivo della messa in sicurezza di via San Piero in Mercato, anch’essa erosa da un fenomeno franoso piuttosto evidente. In questo caso i lavori partiranno nei primi mesi del 2025".