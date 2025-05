Firenza Guidi a Palazzo Pretorio per Boccaccio

"L’amore al tempo dei bugiardi – Vizi, fandonie e seduzione negli scritti del Boccaccio". Questo il titolo dello spettacolo realizzato dalla regista di film e teatro, scrittrice e autrice di performance Firenza Guidi, che sarà portato in scena il prossimo 25 giugno nella suggestiva cornice del giardino di Palazzo Pretorio. L’opera, voluta fortemente dal comune di Certaldo, è ispirata ad alcune delle opere del celebre scrittore, tra cui il Decameron e il Ninfale Fiesolano. Una magica serata in cui prenderanno improvvisamente vita le malizie, le burle argute e il fascino ammaliatore che attraversano le pagine immortali di Boccaccio, con una performance unica che fonde l’incanto della scrittura scenica con la visione registica illuminata di Firenza Guidi.

La presentazione ufficiale ci sarà il 5 giugno, mentre oggi è l’ultimo giorno utile per aderire per tutte le associazioni interessate a partecipare. Per farlo, basta contattare Elanfrantoio al numero 329 8178237 o scrivere una mail a [email protected]. Firenza Guidi, figura di spicco nel panorama delle arti performative internazionali e direttrice artistica di ElanFrantoio a Fucecchio, ha infatti lanciato un appello alle associazioni del territorio di Certaldo invitandole a portare nello spettacolo le proprie caratteristiche e le proprie competenze, nell’ottica di una partecipazione artistica in base alla natura della singola associazione, così da rendere l’evento il più completo e coinvolgente possibile. Con una carriera trentennale che spazia dalla regia teatrale e cinematografica alla scrittura e alla creazione di performance innovative, Firenza Guidi ha sviluppato un metodo di lavoro unico, il "Teatro senza Palco" e il "performance-montage", riconosciuto a livello internazionale e oggetto di documentari in diversi nazioni. Dopo anni di successi all’estero, tra cui la fondazione di Elan Wales e la direzione di produzioni acclamate per il NoFit State Circus, Guidi ha stabilito il suo centro per le arti performative, il Frantoio, nel cuore della Toscana.