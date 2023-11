Vetrina più bella. Sfida tra negozi. Ecco il tagliando

La sfida per decretare la vetrina più bella si fa sempre più emozionante. Ormai è entrato nel vivo il gioco de La Nazione in collaborazione con Confesercenti Empoli e Associazione Centro storico. Votare è facile: ogni giorno troverete pubblicato sul nostro giornale un tagliando, basterà ritagliarlo, compilarlo con il nome del negozio e poi consegnarlo in una di queste attività commerciali: Pasticceria Gaggioli e Vezzosi (via del Giglio), al Bar Leontina (via da Vinci), a Gioca Tre–Giocheria (via Salvagnoli) o in Oreficeria Alino Mancini (via Segantini).