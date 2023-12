Verso le amministrative. Donnini per Fucecchio. Il Pd ha il suo candidato: "Farà il bene della città"

Ufficializzata la corsa di Emma Donnini per succedere ad Alessio Spinelli. Il Pd di Fucecchio ha scelto il proprio candidato sindaco. Il percorso di consultazione che ha portato alla candidatura di Donnini è stato articolato e ha coinvolto non solo gli iscritti al Pd – spiega una nota – ma anche larga parte della società civile fucecchiese, che ha perorato fin dall’inizio la scelta della vicesindaca. "È con grande soddisfazione che annunciamo la candidatura di Emma, è una persona capace che ha dimostrato di sapere fare e fare bene. Tutti hanno espresso grande apprezzamento nei suoi confronti- spiega Luca Giorgi, segretario Pd locale – sia i membri del nostro partito che la società civile".

"Competenza, esperienza e preparazione sono qualità che le vengono riconosciute trasversalmente, oltre alla sua capacità di ascolto e di interpretazione dei bisogni dei cittadini – aggiunge –. È senz’altro la persona giusta per guidare Fucecchio, ha la sensibilità e la lungimiranza necessarie per soddisfare al meglio le aspettative della nostra città.

La candidatura di Donnini, chiesta in prima istanza dal mondo civico, tra cui la lista Orgoglio Fucecchiese, già presente in Consiglio comunale, è stata condivisa anche con i partiti dello schieramento di centro sinistra Italia Viva, Azione, Possibile e Sinistra Italiana, che hanno espresso il proprio apprezzamento per la candidata.

"Ringrazio per la fiducia riposta nella mia persona e per il supporto del Partito Democratico e di tutte le forze politiche e civiche che mi appoggeranno- le prime parole di Emma Donnini. Ho deciso di mettermi a disposizione della città proprio per questo grande sostegno che mi è stato dimostrato. Mettermi a disposizione delle cittadine e dei cittadini fucecchiesi è un impegno che sento forte e di cui sono onorata. Una scelta di responsabilità e spirito di servizio che ritengo doverosi verso coloro che hanno creduto e credono che potrò fare il bene della nostra città". Sabato alle 10.30 al cinema teatro Pacini(piazza Montanelli) a Fucecchio sarà presentata la candidatura di Emma Donnini a tutta la cittadinanza.

Carlo Baroni