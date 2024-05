Verdi Sinistra Possibile in corsa per Donnini

Alle elezioni amministrative c’è anche la lista Alleanza Verdi Sinistra Possibile in appoggio alla candidata sindaca del centrosinistra Emma Donnini. "La candidatura di Emma Donnini ha avuto il merito di includere anche queste sensibilità nel programma per il governo della città di Fucecchio e dell’Empolese Valdelsa - le parole di Manuele Vannucci, portavoce della lista - accogliendo e condividendo con Alleanza Verdi Sinistra Possibile la necessità di mantenere un “controllo totalmente pubblico” della Società per la gestione di acqua e rifiuti, la Multiutility che ha animato il dibattito politico nell’ultimo anno, “per rendere centrale la salvaguardia dei beni comuni”". Ecco chi sono i candidati: Manuele Vannucci, Francesco Bellandi, Chiara Bertelli, Fania Biondi, Nicolò Luca Cannella, Francesco Catastini, Alba Gaudiosi, Mauro Giani, Andrea Lami, Lisa Nerucci, Albachiara Panattoni, Sandro Petrillo, Senka Majda, Simone Sgherri, Tamara Spini, Valeria Vezzosi.