Velocità, il male dei mali. Prima causa di incidente

Dei circa 5.800.000 euro di multe accertate, 382.835,27 sono state elevate per il mancato rispetto dell’articolo 142. Di cosa si tratta? Dell’articolo del Codice della strada che disciplina i limiti di velocità: i veicoli non possono superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e i 50 km/h per le strade nei centri abitati. Nel conteggio, perlomeno in linea teorica rientrano quindi gli utenti "immortalati" dagli autovelox (in primis) o colti in fallo dalle pattuglie della polizia municipale durante uno dei servizi di presidio e controllo del territorio. E non ci sono a quanto pare dubbi su quale sia il Comune più ostico, per i guidatori dal piede particolarmente pesante e tendenti al superare i limite: Vinci guida questa speciale graduatoria, visto che sul territorio dell’ente risultano multe accertate per 144.388,87 euro (avendone riscosse 70.586,04, contando le contravvenzioni elevate fra il 2018 ed il 2023). Segue Montelupo: 141.794,18 il totale accertato, poco più di 101mila il totale riscosso. Considerevole, seppur sotto quota 100mila euro, l’ammontare delle multe per eccesso di velocità a Cerreto Guidi: 96.264,22 euro, a fronte di circa 44mila incassati.

C’è anche Montespertoli, per quanto la cifra accertata lo scorso anno sia di "soli" 346 euro. Il 2024 avrebbe peraltro dovuto coincidere con l’entrata in funzione a tutti gli effetti dei due rilevatori di velocità sulla Sp 80 all’altezza della frazione di Anselmo, anche se la sentenza che sul finire dello scorso anno aveva visto un automobilista multato a Lastra a Signa fare ricorso (e vincerlo) sulla mancata omologazione dell’apparecchio ne sta allungando i tempi di entrata in vigore reale (al pari di diversi nuovi velox). Tornando alla "graduatoria", troviamo Fucecchio: 42 gli euro di multa accertati, anche se l’ammontare delle contravvenzioni incassate nel periodo 2018-2023 ha superato i 1.700 euro. E a chiudere c’è Castelfiorentino, che pur non avendo accertato nemmeno un euro nel corso del 2024 nel ha incassati 271,60. Se i nuovi autovelox faticano in generale ad entrare a regime, quelli già presenti sembrano insomma continuare a monitorare le varie strade provinciali, regionali e statali sulle quali sono stati installati, sanzionando le violazioni. Gli automobilisti più indisciplinati, insomma, sono avvisati.