Vandali scatenati in via Ridolfi: danni ai dehors e alle fioriere

Fioriere sbarbate e poi gettate a terra, bidoni della carta rovesciati e danneggiati. Proprio come i dehors e le panchine. Era questa la situazione intorno alla mezzanotte di lunedì in via Ridolfi, all’altezza dell’intersezione con piazza Guido Guerra. L’azione dei vandali ha colpito una delle strade simbolo del centro storico e in tanti hanno scattato foto per documentare la situazione. Foto che poi, in brevissimo tempo, hanno fatto il giro dei social innescando commenti e reazioni anche se poi ieri, intorno a metà mattinata, i segni del passaggio dei vandali non si vedevano già più. Ma il caso è diventato anche politico, con un video girato da Andrea Poggianti, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, che ha documentato la situazione dopo l’atto vandalico. "Uno scempio, simbolo del controllo che manca e del livello di sicurezza in città. Un problema sottodimensionato dalla maggioranza del Pd", tuona il capogruppo di FdI.