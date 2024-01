Vandali scatenati. Imbrattato il murale di Giovanni Boccaccio

Il murale realizzato dagli alunni delle scuole medie, raffigurante Giovanni Boccaccio, è stato vandalizzato nelle scorse ore. E in base al regolamento comunale che disciplina la “street art“, a seguito di quest’ultimo atto vandalico, rischierebbe nella peggiore delle ipotesi di dover essere rimosso. Lo sostengono i consiglieri comunali della Lega, annunciando inoltre l’intenzione di presentare un’interrogazione in consiglio comunale volta a confermare l’eventuale presenza delle telecamere nella zona, per risalire al responsabile. Già, perché sulla base della “firma“ lasciata con la bomboletta spray sul murale, ipotizzano che l’autore sia lo stesso che nei mesi precedenti ha preso di mira le pareti esterne di altri edifici

"C’è evidentemente chi, da oltre un anno, si diverte a vandalizzare con scritte spray muri privati, edifici e spazi pubblici – hanno detto gli esponenti del Carroccio, Eliseo Palazzo e Damiano Baldini – e non è tutto: il regolamento dei murales, risalente al 2012, va modificato. Prevede infatti che le opere vandalizzate in una certa misura vengano cancellate. E che l’unico soggetto che possa opporsi alla eliminazione dell’opera sia il Consiglio dei giovani, che però è di fatto stato eliminato". Di recente, il sindaco Giacomo Cucini aveva ricordato gli interventi portati a termine in merito all’implemento della videosorveglianza, preannunciando l’intenzione di continuare su questa strada. E chissà che propria una telecamera non possa aver filmato quest’ultimo episodio di vandalismo.

g.f.