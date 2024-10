Vandali scatenati alla stazione. Danni ai cavi e addio obliteratrice

Un altro raid vandalico alla stazione ferroviaria di Montelupo-Capraia. Ignoti nella notte hanno danneggiato i cavi elettrici che alimentano le macchine emettitrici e obliteratrici di biglietti. I vandali hanno addirittura divelto e portato via la macchina validatrice . "Ora i viaggiatori che partono da Montelupo-Capraia non potranno acquistare il biglietto in stazione – commentano Diego Crocetti di Forza Italia Capraia e Limite ed Emanuel Dimauro di Fdi Capraia e Limite – dovendo farlo direttamente sul treno, con il rischio di dover pagare un sovrapprezzo". Il centrodestra ha espresso il proprio sdegno per l’accaduto, lamentando la mancanza di misure di prevenzione e sicurezza da parte delle amministrazioni comunali di Montelupo e Capraia e Limite. "Siamo stufi di dover tornare sempre sugli stessi argomenti – si legge nella nota –, ma la manifesta incapacità di chi governa di attuare politiche di prevenzione e tutela di un bene pubblico, come una stazione ferroviaria, ci costringe a farlo nuovamente". Il partito ha ribadito la richiesta di installare telecamere di sorveglianza e di coinvolgere direttamente Trenitalia e Rfi, le aziende che gestiscono la linea e la stazione. In questi mesi, la stazione di Montelupo-Capraia è stata più volte oggetto di vandalismi, con interventi riparatori frequenti da parte di Trenitalia e Rfi. "Chi danneggia la cosa pubblica dovrebbe essere punito severamente", hanno aggiunto gli esponenti del centrodestra rilanciando la proposta provocatoria avanzata mesi fa: se non si riesce a garantire la sicurezza, meglio chiudere la stazione, obbligando pendolari e turisti a partire dalle stazioni di Empoli o Signa.

"Il costo delle riparazioni – sottolinea la nota – non può continuare a gravare sui cittadini. Tra l’altro dal 2020 l’abbonamento mensile con Isee per la tratta Firenze-Montelupo è aumentato da 50 a 54 euro, mentre la qualità del servizio è peggiorata". Anche la questione dell’abbonamento Pegaso metropolitano, che avrebbe dovuto alleviare i disagi per i pendolari dell’Empolese Valdelsa, è stata sollevata, evidenziando come "il promesso impegno delle autorità sia “misteriosamente caduto nel dimenticatoio”".