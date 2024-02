Vandali in azione alla libreria. Colla nella serratura della porta: "Uno scherzo che ci costa caro"

Come si dice, "a Carnevale, ogni scherzo vale". Fino a un certo punto però. Se questo è stato uno scherzo, di certo è di cattivo gusto. È stata una spiacevole sorpresa quella che si è trovata davanti lo staff della libreria San Paolo gestita da SintesiMinerva a Castelfiorentino. All’orario di apertura…non è stato possibile aprire perché qualcuno ha pensato bene di incollare la serratura. A darne notizia ai lettori e clienti del negozio - inaugurato lo scorso 2 dicembre in corso Matteotti - è stato il personale tramite i canali social. "Oggi non abbiamo potuto aprire la libreria di Castelfiorentino a causa di un atto vandalico. Ci scusiamo per il disguido con tutti i nostri clienti; torneremo domani, più belli che mai. Un pensiero affettuoso a chi ha compiuto questo gesto simpaticissimo".

Il giorno di chiusura è stato il martedì, ma anche ieri mattina la libreria si è vista obbligata a tener giù il bandone perché il problema, seppur "banale", non è stato di facile risoluzione. Ci sono voluti un paio di fabbri e una giornata e mezzo di lavoro perso. Senza contare la scocciatura, la perdita di tempo e il conto da pagare per la manodopera nel ripristinare il cilindro della serratura. "Si tratta di una ragazzata, niente di preoccupante - ha commentato Fabio Cremonesi, storico dell’arte e direttore del progetto culturale - Non ci risulta di avere nemici. Ma certo, non fa piacere. Abbiamo risolto nel primo pomeriggio di ieri, con l’ansia che la chiusura potesse compromettere la festa del Santo Patrono di Castelfiorentino (oggi, ndr). Una giornata carica di aspettative per l’incasso, per tutti i commercianti, inclusi noi". Tutto è bene quel che finisce bene. Inaugurata in centro come temporary store (è il secondo punto vendita in zona, dopo quello di via del Giglio a Empoli) la San Paolo Libri & Persone rappresenta una proposta innovativa, una scommessa vinta per la cooperativa sociale SintesiMinerva che investe in cultura e inserimento lavorativo di soggetti fragili. L’apertura di dicembre è andata così bene che il negozio è diventato un "punto fisso". E ha già collezionato il suo primo (piccolo ma fastidioso), atto vandalico. Uno spregio, una bravata. "Probabilmente l’autore ha agito di notte perché questo è un punto di grande passaggio durante il giorno. Valuteremo se fare denuncia contro ignoti".

Y.C.