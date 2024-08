Vandali armati di spray. Piazza imbrattata di scritte. Al setaccio le telecamere

Ignoti (almeno per il momento) hanno vandalizzato piazza 8 marzo, nelle scorse ore. I vandali potrebbero tuttavia avere un volto, in quanto saranno passati al setaccio i filmati delle telecamere della zona alla ricerca di eventuali riscontri. Intanto, l’episodio è divenuto argomento di dibattito, con il gruppo Monteluponelcuore che ha chiesto all’amministrazione di adottare il daspo urbano. "Piazza 8 Marzo è stata vandalizzata da improbabili ’writers’, i quali hanno espresso la loro ’arte’ sia sul lastricato dove sono le panchine e i giochi per i più piccoli che sul tratto di pista ciclabile che attraversa la piazza stessa – hanno detto i consiglieri di centrodestra Federico Pavese, Giuseppe Madia e Maddalena Pilastri - si tratta dell’ennesimo caso che ci porta sempre più a credere che il cosiddetto daspo urbano, applicato in luoghi sensibili come la piazza 8 Marzo, la zona della stazione e alcuni parchi urbani, sia una buona soluzione di prevenzione a questo continuo abusare della cosa pubblica. Restiamo in attesa dell’incontro con le forze dell’ordine, che abbiamo richiesto al sindaco Londi ormai un mese fa".

Il gruppo d’opposizione, ricordando la presenza di telecamere vicino alla piazza, ha poi ricordato l’aggressione ai danni di alcuni minorenni avvenuta la scorsa settimana in piena notte e non è escluso che il tema approdi in una delle prossime sedute del consiglio comunale, tramite interrogazione. "Ci risulta inoltre che piazza 8 marzo sia oggetto di video sorveglianza – hanno concluso gli esponenti di Monteluponelcuore - sarebbe utile capire se possa essere utilizzata in questo caso e se la tecnologia attuale di quelle telecamere permetta l’individuazione dei soggetti che hanno compiuto l’ennesimo atto vandalico". La risposta di chi amministra non si è fatta attendere: il primo cittadino Simone Londi ha fatto sapere, in merito all’incontro richiesto dal centrodestra, di aver già inoltrato la richiesta ai carabinieri e di essere in attesa di una risposta formale. Contemporaneamente, l’assessore alla sicurezza Simone Peruzzi ha spiegato che in queste ore gli agenti della Municipale stanno provvedendo a visionare le telecamere alla ricerca di eventuali indizi per risalire ai vandali. "Stiamo seguendo la situazione in maniera accurata – ha concluso l’assessore Peruzzi - Sicuramente valuteremo quanto emergerà e prenderemo i dovuti provvedimenti".