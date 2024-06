Urgenze in traumatologia. Un corso di formazione

Si è concluso, al Centro di Formazione Sovigliana-Vinci, il corso sulla fissazione esterna in traumatologia per specialisti e specializzandi in ortopedia e traumatologia. L’iniziativa, effettuata nell’anno precedente per Usl Toscana Centro, è stata estesa a tutta la Toscana. Il trattamento delle fratture che richiedono frequentemente un intervento in urgenza – si legge in una nota – necessita per i neospecialisti di una conoscenza delle tecniche chirurgiche spesso temporanee in grado di poter stabilizzare situazioni cliniche inerenti al quod vitae (vedi la gestione dei politraumatizzati che trasferiti presso i reparti di rianimazione necessitano di essere mobilizzati). Questo vale anche in caso di fratture esposte, da trattare precocemente per essere trasferite senza criticità neuro vascolari presso i reparti di appartenenza, in attesa di un trattamento definitivo. I partecipanti si sono esercitati attivamente, affiancati dai docenti più esperti. Responsabile scientifico del corso è il dottor Luca Turelli, direttore struttura di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia.