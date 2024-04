Uno spazio per i ragazzi. L’inaugurazione in musica

Un nuovo spazio aggregativo da settanta metri quadri (con tanto di sala polifunzionale e sala registrazione) pensato per i più giovani e ’disegnato’ da trentacinque ragazzi e ragazze di età compresa fra i 16 e i 35 anni, nei locali di un ex-magazzino comunale di via delle Ginestre. È quel che promette il progetto “Clue - Capraia e Limite Urban Expression“, che verrà inaugurato sabato prossimo alle 17.30 e sarà gestito dalla Pro Loco. Una cerimonia che vedrà esibirsi dalle 18 alle 22 le band musicali Dirty Blade, Darko, The Friendly Robot Company e Hso, per varare definitivamente il progetto di rigenerazione urbana promosso dal Comune di Capraia e Limite, dall’associazione culturale Yab, dalla cooperativa e impresa sociale Sociolab, realizzato grazie al finanziamento del Dipartimento per le politiche giovanili (e cofinanziato dal Comune).

Un’operazione partita negli scorsi anni con un percorso partecipativo: ad una prima fase di ascolto è seguita una fase di co-progettazione per identificare possibili funzioni e attività da sviluppare all’interno dei locali. Successivamente, le funzioni ipotizzate sono state testate nello spazio per definire le soluzioni di arredo più adatte, per poi arrivare all’allestimento collaborativo tramite un laboratorio di autocostruzione.

Nei mesi centrali del percorso si è dato vita inoltre a una residenza artistica, durante la quale il collettivo di artiste di “A m’l rum da me“ ha coinvolto i giovani partecipanti nell’attività di ideazione e realizzazione di un murales sulle pareti esterne dell’immobile.

"L’idea progettuale ha preso le mosse dai consiglieri comunali composto da Sara Bagnoli, Irene Bandini e Pietro Pucci che hanno visto nell’avviso pubblico di Anci la possibilità di poter realizzare e intraprendere un percorso con attività rivolte ai giovani – ha spiegato il sindaco Alessandro Giunti – per questo ci siamo attivati per partecipare al bando. E per creare uno spazio polifunzionale pensato e progettato dai giovani del nostro territorio".