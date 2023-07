Un’invasione di trattori Dalla sfilata per il centro ai modellini d’epoca E la mietitura si fa show

Un’invasione pacifica di oltre cento trattoristi. È quello che accadrà questo fine settimana a Cerreto Guidi. Tra domani e domenica, a bordo dei loro mezzi agricoli arriveranno da tutta la Toscana, ma anche da altre parti d’Italia, come è confermato dalle presenze del Gruppo Transumanti di Modena e dagli arrivi da Merano, Roma e Cuneo. Tutto è pronto per la 26esima Esposizione dei Trattori d’Epoca che, inclusa nella rassegna Medicea Wine Festival, è ben supportata dall’amministrazione comunale visto lo stretto legame dell’iniziativa con la vocazione agricola del territorio. Si tratta di un evento ricco di fascino e di curiosità e sempre molto atteso dalla comunità cerretese e non solo. Un evento che porta alla ribalta le splendide tradizioni del passato contadino. L’organizzazione è del Gaceb, il Gruppo amatoriale cottratori e battitori, guidato dal’infaticabile Sandra Maccanti, che ha fatto diventare Cerreto Guidi un punto di riferimento nella rievocazione dell’aratura contribuendo a portare alla luce un mondo spesso dimenticato.

Tra le curiosità di quest’anno la presenza di modellini d’epoca di ogni tipo di trattore e una sezione di libri dedicati al mondo dell’agricoltura con uno specifico riferimento a pubblicazioni sui trattori d’epoca. Il programma nel dettaglio prevede domani il ritrovo in piazza XX Settembre. Alle 14 inizieranno ad arrivare per l’esposizione le macchine agricole e dei motori a fermo; mentre alle 17 si terrà l’esposizione dei modellini di trattori d’epoca. Nel pomeriggio, dalle 18, al Colle di San Zio, è prevista la benedizione dei trattori e l’inizio dell’aratura con uno spazio dedicato alle piccole macchine. Alle 20, poi, tutti a tavola per la tradizionale Cena del trattorista che si consumerà sulle presse di paglia. Il gran finale della giornata prevede la spettacolare aratura in notturna a partire dalle 22. Domenica la festa inizierà fin dal mattino: alle 9 in piazza XX Settembre si svolgerà la sfilata dei trattori d’epoca con sosta merenda all’azienda agricola La Villetta, in località Poggio Tempesti. Alle 13 rientro e pranzo alla Sagra del Papero e del Cinghiale. Il programma della due giorni si conclude alle 16 con una dimostrazione del funzionamento di un’antica vaporiera HSCS del 1925.