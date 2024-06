Unicorno, cresce l’attesa ’Sir Davos’ ospite d’onore

Da "Game of Thrones" a Vinci L’attore irlandese Liam Cunningham, celebre per aver interpretato il personaggio di Davos Seaworth nella serie televisiva cult "Il Trono di Spade", sarà l’ospite d’onore della diciottesima edizione della Festa dell’Unicorno. Ad annunciarlo sono stati gli stessi organizzatori della attesissima rassegna che stavolta prenderà il via il prossimo 26 luglio, per chiudersi la domenica successiva dopo tre giorni di eventi fra musica, esibizioni, giochi e sfilate di "cosplayers". Il programma della kermesse è stato in gran parte ufficializzato, ripartendo dai primi numeri: l’"Armata dell’Unicorno", ossia la parata dei figuranti in costume che sfileranno fra le vie del paese prevista nella giornata inaugurale alle 19.15 ha ad esempio già raccolto già un centinaio di adesioni.

Sempre nella prima giornata di festa, ci saranno tre appuntamenti musicali: si esibiranno il sassofonista "Gax Win" e la cover band "Alabarde Spaziali", per poi lasciare il palco a Cristina D’Avena, la regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati che alla festa di Vinci è ormai ’di casa’. La sera successiva, nell’"Anfiteatro del Bardo", ci sarà il concerto della band metal Rhapsody of Fire. Gli ultimi a suonare in ordine cronologico, il 28 luglio (spalleggiati da "Fattore Rurale e Mondocane" saranno i Meganoidi, che toccheranno la città nell’ambito del tour celebrativo dei vent’anni di carriera. Ufficializzato infine anche il "Fire Phantom" che verrà ripetuto nell’arco di tutti e tre i giorni della rassegna: mangiafuoco, giocolieri ed artisti di strada si esibiranno in una serie di coreografie. Cunningham sarà come detto il protagonista di sabato 27 luglio, dalle 15 alle 18: incontrerà i fan all’interno del teatro di Vinci, "per un panel di domande e risposte sulla sua carriera, seguito dalle consuete sessioni per foto e autografi", come anticipato dall’organizzazione della Festa. Manca circa un mese all’inizio della Festa dell’Unicorno 2024: il conto alla rovescia è partito a tutti gli effetti.

