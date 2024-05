Una serata in memoria di Sara Scimmi. Ecco la raccolta fondi per l’associazione

Andare avanti dopo la tragedia. In collaborazione con l’associazione “Sara nel cuore Sara per il cuore”, la serata “E lucevan le stelle” in onore di Sara Scimmi si terrà venerdì 31 maggio dalle 19.30 alla pizzeria O’Vesuvio in piazza Gramsci a Castelfiorentino. Artisti lirici internazionali, tra cui Stefano Cencetti (pianista), Olivera Mercurio e Claudia Basile (soprani), Isabella Messinese (mezzosoprano), Eros Lombardo e Angelo Fiore (tenori) si esibiranno gratuitamente. Presentata da Alberto Paloscia, la serata raccoglierà fondi per l’associazione omonima. Inoltre sarà conferita una targa alla Famiglia Tavolari in memoria del tenore Luigi Tavolari. "Questa iniziativa segna l’inizio di una nuova associazione per valorizzare gli artisti di Castelfiorentino", dicono dallo staff.