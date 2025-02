Una riflessione sul tema del bullismo

FUCECCHIOUn tema delicato come il bullismo è al centro dello spettacolo “Bulli e Pupi“, che domani alle 10 sarà portato in scena al Teatro Pacini di Fucecchio nell’ambito della rassegna Ambarabà, il teatro va a scuola. Federico Nava (nella foto) o Tiziano Mangini, con la voce del professore di Walter Maconi, porteranno sul palcoscenico le storie di due protagonisti: Filippo e Tiziano, due giovani vite che, toccate entrambe dalla crudeltà del bullismo, avranno esiti opposti. Tiziano troverà infatti la forza di affrontare a viso aperto la derisione del gruppo, Filippo, al contrario, rimarrà schiacciato da un gioco stupido e ormai fuori controllo. La storia raccontata prende spunto da esperienze vere rielaborate in chiave drammaturgica. Si produce così un impatto emotivo assai coinvolgente, portando i giovani spesso refrattari, se non ostili, a parlare di questo argomento. La vicenda inoltre proprio perché nasce da vissuti veri, e vuole rappresentare uno spaccato di realtà, è ambientata in luoghi molto vicini alla quotidianità dei ragazzi: la scuola, innanzitutto, e il campo di calcio. Uno spettacolo nato dall’incontro con i ragazzi e le loro storie. Parla di bulli prepotenti e meschini ma anche di pupi, quelli che non fanno nulla per difendere le vittime, lasciando campo libero agli arroganti. Lo spettacolo è consigliato per bambini dagli undici anni.