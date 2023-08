Una maglia per Messner "Un ricordo indelebile"

di Simone Cioni

“Se hai furia avviati“ è il motto che un gruppo di camminatori di Fucecchio ha deciso di stampare sulle proprie magliette da passeggio. Bene, una di queste è finita in mano al famoso alpinista italiano Reinhold Messner, il primo uomo capace di scalare le 14 montagne più alte del mondo, senza l’aiuto di ossigeno. Com’è possibile? Semplice, per la testardaggine di Enrico Donnini, imbianchino 56enne e fondatore insieme ad altri amici del gruppo che organizza varie escursioni più o meno impegnative tra cui ogni cinque anni la Fucecchio-Montenero. "Era l’ottobre del 2021 quando proprio in un rifugio delle Apuane notai un quadretto appeso al muro recante un pensiero di Messner, sul camminare lentamente per immergersi nella natura ed apprezzare pienamente tutto quello che ci circonda – racconta Donnini – Esattamente la nostra stessa filosofia. Dovevo consegnargli la nostra maglietta e così lo stesso giorno, per altro senza troppe aspettative, ho scritto una mail alla sua segretaria Ruth Ennemoser. Con mia sorpresa mi ha risposto dicendomi che potevamo fissare un incontro, ma da allora non ho più avuto notizie, tanto che ormai non ci speravamo più".

"Sei mesi fa, invece, vengo nuovamente contattato dalla nuova segretaria, nel frattempo infatti la precedente era andata in pensione – prosegue Donnini –, in cui mi si da appuntamento all’1 Agosto per la consegna. Non credevo ai miei occhi e non ci ho pensato due volte a partire. Un viaggio che ho fatto da solo perché alla fine gli amici che mi dovevano accompagnare non sono potuti venire". L’occasione per l’incontro è infatti l’appuntamento settimanale al Messner Mountain Museum di Bolzano con “Dialogo intorno al fuoco“, un evento a cui partecipa in prima persona lo stesso Messner. "Quando me lo sono trovato davanti, quello che reputo una leggenda vivente, è stata un’emozione fortissima – conclude Donnini –. Ho avuto la possibilità di consegnarli con le mie mani la maglietta, e lui è stato così gentile da autografarmi pure una mia t-shirt e un libro su di lui di un mio amico. Inoltre, a nome del sindaco Spinelli gli ho donato delle tavole raffiguranti alcuni scorci di Fucecchio, dipinte da Massimo Tosi. Ecco questo sarà uno di quei ricordi che mi rimarranno per tutta la vita e che potrò raccontare ai miei nipoti".